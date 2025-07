Morto Baumgartner, fatale un malore dopo un lancio

Brutta notizia per il mondo degli sport estremi. Il noto base jumper austriaco è morto a Porto Sant'Elpidio, colto da un malore durante un lancio con il parapendio. E' finito all'interno di una piscina di una struttura ricettiva ma era già deceduto al momento dell'impatto. Famosissimo per le sue imprese, quella più grande resta il lancio dalla stratosfera dell'ottobre 2012 L'IMPRESA NELLA STRATOSFERA CHE FECE SOGNARE IL MONDO: VIDEO ascolta articolo

Il mondo degli sport estremi piange la scomparsa di Felix Baumgartner, famosissimo base jumper e paracadutista, molto noto per le sue imprese. L'atleta è morto a Porto Sant'Elpidio durante un lancio con il parapendio ma è stato colto da un malore ed è finito all'interno di una piscina di una delle strutture ricettive della zona, urtando anche contro una ragazza che è rimasta ferita in seguito all'impatto ma non in maniera grave. Dopo lo schianto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso poiché Baumgartner era in arresto cardiaco, ma tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Dunque il paracadutista era già deceduto prima dell'impatto. Il 56enne austriaco era in vacanza in Italia, a Fermo, da come si evice da alcuni post su Instagram di qualche giorno fa (nel video d'apertura una puntata da Icarus che ricorda il personaggio e le sue imprese).

Chi era Felix Baumgartner L'aria il suo elemento naturale, Felix Baumgartner ha dedicato la sua vita agli sport estremi compiendo il primo lancio 'estremo' all'età di 16 anni, e come da sempre ripetono i suoi collaboratori "Felix sta nell'aria come un pesce sta nell'acqua". La prima delle imprese che lo ha fatto conoscere al mondo è stata la traversata del canale de "La Manica" in caduta libera, volo per il quale fu necessaria una preparazione di ben tre anni e che fu compiuto con successo nel 2003. Tra le altre imprese da ricordare ci sono il lancio dai 400 metri delle Petronas Tower in Malesia, il lancio dal ponte Millau Bridge in Francia oppure l'atterraggio all'interno della cava di Mamet in Croazia, ma l'impresa che lo ha reso il più grande 'jumper' mai esistito è stato il lancio in caduta libera dalla stratosfera il 14 ottobre 2012 da un'altezza di circa 39mila metri.