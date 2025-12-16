Offerte Sky
Christian Bacico, il Tribunale Nazionale Antidoping sospende il nuotatore in via cautelare

Nuoto

Il 20enne nuotatore azzurro, Christian Bacico, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli artt. 2.1, 2.2. I controlli, disposti da NADO Italia, hanno riscontrato la presenza di Clostebol Metabolita

ITALIA, IL BILANCIO AGLI EUROPEI IN VASCA CORTA

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione in via cautelare di Christian Bacico, il 20enne nuotatore di Pavia già protagonista ai recenti Europei in vasca corta in Polonia e ai Mondiali in Singapore. Il provvedimento del TNA è stato disposto "per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: CLOSTEBOL METABOLITA). I controlli sono stati disposti da NADO Italia". Seguiranno ulteriori sviluppi e accertamenti degli organi competenti, la portata di un'eventuale sanzione definitiva per il nuotatore azzurro sarà determinata anche dalla presenza o meno di contaminazione.

