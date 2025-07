Ritmica, World Cup: prima Raffaeli dopo cerchio e palla, Farfalle per ora 4°

All'Unipol Forum di Milano, dove è in corso la 16^ World Cup di Ginnastica Ritmica, atto finale del circuito FIG 2025, dopo i primi due attrezzi l'azzurra Sofia Raffaeli è al primo posto provvisorio con il totale di 59.250, davanti alla tedesca Darja Varfolomeev, seconda con quasi due punti di svantaggio (57.600). I parziali di 29.950 al cerchio e 29.300 alla palla le valgono il pass per entrambe le finali di specialità con il primo punteggio di giornata (valevole come metà del concorso generale che domani sera assegnerà le medaglie all around ). "Mi sono divertita – ha dichiarato l'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, bronzo olimpico di Parigi 2024 - questa World Cup è molto importante per me perché è l'ultimo appuntamento prima del Mondiale di Rio. Darò sicuramente il massimo per me e per tutte le persone venute qui a vederci in questo palazzetto spettacolare per il terzo anno consecutivo. Il supporto del pubblico è fondamentale per darci la giusta carica".

