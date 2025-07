Raffaeli, oro a un passo al World Cup di Milano

Sofia Raffaeli intravede già l’oro all around della World Cup di Milano, dopo il grande exploit già messo in mostra a Baku. Con Dragas sono sette le finali per le due individualiste

Quando manca solo un girone, ma con ginnaste obiettivamente tutte troppo lontane dalla vetta, Sofia Raffaeli ha già praticamente al collo l’oro all around della World Cup di Milano. È il secondo exploit su quattro tappe, dopo il successo di Baku. A Tashkent non c’era (per questa ragione non potrà concorrere per la vittoria dell’intero circuito, già ottenuta in due precedenti edizioni, nel 2022 e 2023) e a Sofia era ancora in rodaggio post olimpico. Neppure la campionessa olimpica, la tedesca Darja Verfolomeev è riuscita a raggiungere il 118.250 dell’agente delle Fiamme Oro, fermandosi al secondo posto con 117.450, otto infiniti decimi dietro! La stella marchigiana, a poche settimane dai mondiali di Rio de Janeiro, ha messo così in fila tutte le sue dirette rivali, qualificandosi in tutte le finali di specialità di domani. Raffaeli continuerà ad allenarsi all’Accademia di Desio con le Farfalle e l’altra italiana in gara oggi, Tara Dragas, la 2007 di Udine all’esordio al Unipol Forum e che, al momento occupa la quinta piazza dietro le fantastiche quattro.