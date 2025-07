Ritmica, World Cup: Farfalle oro nei 5 nastri, Raffaeli prima nel cerchio

Medaglia d'oro ai 5 nastri per la squadra azzurra di ginnastica ritmica. Le Farfalle salgono sul primo gradino del podio davanti al pubblico di casa. Sofia Raffaeli domina l'all around e ottiene l'oro nella prima finale di specialità con il cerchio. Tara Dragas conquista il bronzo con la palla al suo esordio nella World Cup di ritmica

Raffaeli d'oro nel cerchio, Dragas terza con la palla

Non solo per le Farfalle, le medaglie sono arrivate anche per le due individualiste. Sofia Raffaeli ha fatto il bis: dopo aver ottenuto l'oro nel concorso completo, la campionessa Azzurra ha vinto anche la prima finale di specialità con il cerchio, totalizzando il personale 30.100 e chiudendo davanti all'ucraina Onofriichuk e alla bulgara Nikolova. Ottima prestazione anche per l'altra italiana in gara, Tara Dragas, che al suo esordio nella World Cup di ritmica, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio nella finale con palla.