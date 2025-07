Lacrosse, Italia-Israele 8-9: sconfitta in finale

Secondo posto per l'Italia di lacrosse, battuta in finale negli Europei maschili da Israele per 8-9. Gli Azzurri hanno giocato una partita di altissimo livello, in una sfida contesa dal primo all'ultimo minuto. Un risultato importante visto che oltre alla medaglia d'argento, l'Italia in Polonia ha conquistato anche la qualificazione ai Mondiali 2027 che si terranno in Giappone