la storia

Un argento che vale come una Viktoryia

Federica Lodi

La storia di Viktoryia Pistis Shablova è dura, difficile: parte dall'incidente di Černobyl a quello che, qualche anno dopo, gli avrebbe portato via anche il papà e l'uso delle gambe. Ma in Italia è rinata e dalla ‘sua’ Sardegna è ripartita, guardando avanti, con dei successi sportivi che resteranno per sempre. L'argento ai Mondiali di canoa e paracanoa di Milano è solo l'ultima tappa di un nuovo, bellissimo, viaggio, che racconta a Federica Lodi su Sky Sport Insider

