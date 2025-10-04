È il 1893: la boxe è ancora lontana dall'essere la 'nobile arte' che diventerà nei decenni successivi. A New Orleans due pionieri dei guantoni furono messi nel ring con una sola regola: andare avanti fino a che uno dei due non fosse finito al tappeto. Ne venne un incontro storico, non tanto per lo spettacolo quanto per la durata: 110 round