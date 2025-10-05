Pashalieva rinuncia a ruolo di responsabile Italia

Un addio a sorpresa nell'ambito della Federazione ginnastica. Mariela Pashalieva, responsabile tecnica delle azzurre della ritmica ha infatti annunciato l'addio alla Nazionale italiana per motivi personali legati alla morte di suo padre. "Lo sport professionale richiede un impegno totale e continuo, 24 ore su 24, e in questo momento tale dedizione non è più compatibile con le mie responsabilità nei confronti dei miei cari. Per questo motivo ho deciso di rinunciare al mio contratto come Capo Allenatore della Nazionale di Ginnastica Ritmica. E' stato un vero onore lavorare con queste giovani e talentuose ginnaste la cui dedizione e spirito mi hanno dato tanta gioia e orgoglio. Il mio più sincero ringraziamento va al presidente della Federazione Andrea Facci per la fiducia riposta in me nonché a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. La scomparsa di mio padre ha cambiato la profondamente la mia prospettiva e mi ha ricordato cosa conta davvero. In questo momento della mia vita la mia famiglia ha più bisogno di me e devono venire prima di tutto". Mariela Pashalieva era stata nominata come nuova allenatrice della Squadra Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica lo scorso 30 aprile. Il suo addio richiederà le giuste riflessioni da parte della Federazione, che dovrà trovare una nuova guida per le Farfalle in vista del prossimo corso olimpico

