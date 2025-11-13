Origini italiane ma cresciuto a Pittsburgh, in Pennsylvania, ex campione del mondo dei peggi leggeri IBF e famoso per aver incrociato i guantoni con Floyd Mayweather. Tristemente noto anche per gli episodi fuori dal ring, tra arresti, ricoveri misteriosi, problemi di alcol e droga, oltre al carcere per aver sparato a una moglie Nadine. Una vita dannata, ora in cerca di redenzione
