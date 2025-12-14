C’era una volta la Jugoslavia: lo sport prima della guerra

Il 14 dicembre 1995 a Parigi venivano ratificati gli accordi di Dayton, che mettevano fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina e, di fatto, anche alla Jugoslavia. Una nazione utopica, che nei quasi cinquant’anni di esistenza ha regalato allo sport campioni entrati nella storia e che oggi, ancora unita, farebbe tremare il mondo in più di una disciplina