In Scandinavia è in atto una sorta di rivoluzione dove le squadre sfavorite riescono a battere i giganti. Il Viking ha spezzato il dominio del Bodø/Glimt vendicandosi di un vecchio sfottò trasformatosi in un boomerang. La firma è doppia con due allenatori in carica contemporaneamente. E dire che, a ritornare campioni, non c'erano riusciti neanche quando avevano un portiere che, a ogni partita, rimpiccioliva la propria porta