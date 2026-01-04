Offerte Sky
Sportivi in vacanza, le mete più gettonate del nuovo anno. FOTO

2026 fotogallery
60 foto

Ancora giornate di relax per tanti campioni, che approfittano della pausa invernale per volare al caldo e in montagna con familiari e amici. Dal Brasile alle Alpi, vediamo dove hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie e d'inizio anno

    Slittino, Vötter/Oberhofer terze a Sigulda

    slittino

    Nella tappa di coppa del mondo in Lettonia le due azzurre salgono sul gradino più basso del podio...

    Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^

    kranjska gora

    Camille Rast conquista la prima vittoria della Coppa del Mondo di sci alpino femminile nel 2026...

    Liensberger, infortunio choc: niente Olimpiade

    Sci

    La sciatrice austriaca si è infortunata in allenamento: frattura della testa della tibia...