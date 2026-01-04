Sportivi in vacanza, le mete più gettonate del nuovo anno. FOTO
Ancora giornate di relax per tanti campioni, che approfittano della pausa invernale per volare al caldo e in montagna con familiari e amici. Dal Brasile alle Alpi, vediamo dove hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie e d'inizio anno
- Il nostro viaggio comincia dall'altra parte del mondo, esattamente a Perth, dove gli Azzurri sono impegnati in United Cup. A difendere i nostri colori Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. E la squadra, nella giornata libera, ne ha approfittato per un tuffo...
- Incontro speciale per Matteo Berrettini, al lavoro a Dubai - come Jannik Sinner - per preparare la nuova stagione e gli imminenti Australian Open: in campo con lui a scambiare due palleggi c'è anche il grande Ronaldo!
- Ancora qualche giorno di relax per Djokovic, con la moglie Jelena nel deserto saudita. "Un po' di riposo in Arabia - scrive il campionissimo serbo nel post su Instagram - prima della modalità-match in Australia".
- Dal tennis alla MotoGP. Vacanze sulla neve per il campione della Ducati, accompagnato dalla moglie Domizia: la coppia si trova a La Thuile, in Valle d'Aosta.
- Capodanno nella Grande Mela per Fabio Di Giannantonio: il pilota del VR46 Racing Team è volato negli Stati Uniti con la fidanzata Jai Carol.
- Vacanze esotiche per il pilota australiano della KTM e la sua famiglia: hanno scelto le Orpheus Island, un'isola nel mar dei Coralli al largo della costa del Queensland.
- Giornate spensierate e una sgambata in motocross per Marc e Alex, tornati in Catalogna per le feste. Con loro, le rispettive fidanzate e un po' di amici.
- Il simpatico post di buon anno di Franco Morbidelli, pilota del VR46.
- Il pilota Yamaha ha portato la famiglia sulle piste di Ordino Arcalís, in Andorra.
- Dalla MotoGP alla F1. Il pilota thailandese (con passaporto britannico) ha trascorso le sue vacanze natalizie tra Phuket e il Bhutan insieme alla sua dolce metà Lily, golfista.
- Vacanze in famiglia, a São Paulo, per il pilota brasiliano dell'Audi.
- Vacanze sulle Alpi anche per il pilota francese dell'Alpine e la compagna Francisca.
- Giornate da favola per il pilota francese della Haas e la moglie Flavy.
- Niente sosta, solo un veloce brindisi per i giocatori dei campionati europei. Ancora settimane di vacanza, invece, per Leo Messi e l'Inter Miami: l'argentino tornerà in campo alla fine di febbraio per l'inizio dell'Mls e lo farà da campione in carica.
- Lunga sosta anche in Brasile, dove il campionato inizierà il 29 marzo. Stop forzato per Neymar, che ha trascinato il suo Santos alla salvezza, 'pagando' con la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, già operato con successo, ma che lascia il suo futuro con la nazionale brasiliana ai Mondiali 2026 molto incerto. Intanto, l'ex stella di Barcellona e Psg si gode la famiglia e le vacanze in patria.