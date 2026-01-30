Offerte Sky
Lindsey Vonn, le foto della caduta di oggi nella discesa libera di Crans Montana e le news

Sci fotogallery
13 foto

C'è apprensione per Lindsey Vonn, la fuoriclasse americana è caduta nel corso della discesa libera svizzera. La 41enne è atterrata male in un salto ed è finita nelle reti di protezione, mentre, nei primi momenti di apprensione sono scattati i soccorsi. Dopo alcuni minuti si è rialzata ed è scesa sugli sci scura in volto, toccandosi il ginocchio sinistro (non quello destro sul quale ha una protesi). "È sottoposta a valutazione medica", il primo comunicato della Federazione statunitense

