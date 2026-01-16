Offerte Sky
Italia-Islanda, azzurri ko al debutto agli Europei di pallamano

in svezia

Azzurri ko all'esordio agli Europei di pallamano contro l'Islanda, una delle favorite per la vittoria finale: alla Kristianstad Arena (Svezia) finisce 39-26. Domenica 18 gennaio, sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, la sfida all'Ungheria

Inizia con una sconfitta l'Europeo di pallamano dell'Italia, che alla Kristianstad Arena ha ceduto il passo all'Islanda, favorita per la vittoria del girone F, con il punteggio di 39-26 (primo tempo 21-12). Tornata alla fase finale dei Campionati Europei dopo 28 anni, la nazionale azzurra ha incrociato nella sua prima gara una delle formazioni più quotate della competizione. Comunque buono l'avvio e in generale l'approccio della nostra nazionale, con l'Islanda che ha poi fatto valere la caratura dei suoi giocatori, a partire dal terzino Gisli Kristjansson e dal centrale Janus Smarason, premiato come MVP dell'incontro con otto reti realizzate.

Domenica sfida all'Ungheria LIVE su Sky

Ora per gli azzurri la testa va già al match di domenica 18 gennaio (LIVE su Sky e in streaming su NOW alle 20.30) contro l'Ungheria, primo dentro-fuori nella corsa al Main Round. "Se guardiamo alla partita in quanto tale, penso che l'Islanda sia migliore dell'Italia di quattro o cinque gol, non di 13", le parole del dt Bob Hanning al termine del match. Non siamo riusciti a fermare la loro fase in attacco. I primi minuti sono stati molto buoni, ma con il passare del tempo l'Islanda riusciva sempre a muovere la nostra difesa con gli incroci. Quello è stato il problema principale, assieme ai troppi errori tecnici causati dalla eccessiva vicinanza alla loro difesa.  La squadra ha lottato sia in attacco che in difesa. Ora dobbiamo subito ripartire. È importante analizzare la nostra partita, vedere cosa possiamo fare meglio, cosa non ha funzionato e in seguito guardare a cosa farà l'Ungheria per farci trovare pronti a domenica". 

