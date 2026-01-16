Offerte Sky
Pallamano, al via i Campionati Europei in Svezia. Le partite degli Azzurri live su Sky

Foto FIGH

La Kristianstad Arena, in Svezia, accoglierà l’Italia al suo ritorno, dopo 28 anni, in una fase finale dei Campionati Europei. Nella fase preliminare gli Azzurri affronteranno Islanda, Ungheria e Polonia nel Gruppo F, con debutto contro gli islandesi alle 18 del 16 gennaio. Su Sky e NOW  live le sfide della formazione azzurra, le semifinali di venerdì 30 gennaio e la finale del torneo domenica 1° febbraio

COSA ASPETTARCI DAGLI EUROPEI DI PALLAMANO

Sky è Official Broadcaster dei più importanti tornei di pallamano del 2026, a partire dai Campionati Europei maschili che si svolgeranno in Svezia. L’esordio degli Azzurri è in calendario venerdì 16 gennaio contro l’Islanda e sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 18. Nella prima fase del torneo, l’Italia sarà impegnata domenica 18 gennaio alle 20.30 contro l’Ungheria (diretta su Sky Sport Arena e NOW) e martedì 20 gennaio alle 18 contro la Polonia (diretta su Sky Sport Arena e NOW). Su Sky e NOW saranno trasmesse live anche le altre sfide della formazione azzurra, le semifinali di venerdì 30 gennaio e la finale del torneo domenica 1° febbraio. Grazie all’accordo con la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel 2026 su Sky e NOW si potranno vedere le sfide più emozionanti delle Nazionali azzurre, della Champions League maschile e femminile e della Coppa Italia maschile e femminile.

La composizione dei gironi agli EHF EURO 2026

GIRONE A

Sede: Herning (DEN)

Germania, Spagna, Austria, Serbia   

 

GIRONE B

Sede: Herning (DEN)

Danimarca, Portogallo, Nord Macedonia, Romania

GIRONE C

Sede: Oslo (NOR)

Francia, Norvegia, Repubblica Ceca, Ucraina

GIRONE D

Sede: Oslo (NOR)

Slovenia, Isole Faroer, Montenegro, Svizzera

GIRONE E

Sede: Malmö (SWE)

Svezia, Croazia, Paesi Bassi, Georgia

GIRONE F

Sede: Kristianstad (SWE)

Ungheria, Islanda, Polonia, ITALIA

 

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno al Main Round, la cui formula prevede la formazione di due gironi da sei squadre ciascuno (che ereditano i punti ottenuti negli scontri diretti del Preliminary Round).

La Nazionale italiana

  • PORTIERI: Domenico Ebner (1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (2000 – Raimond Sassari), Pau Panitti (2004 – Fraikin GranollersESP)
  • ALI: Jeremy Pirani (1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (1994 – Cassano Magnago), Simon Sirot (2007 – Füchse Berlin/GER), Leo Prantner (2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (1999 – Cangas/ESP), Davide Pugliese (2001 – Raimond Sassari)
  • TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (2002 – Istres Provence/FRA)
  • PIVOT: Andrea Parisini (1994 – Limoges/FRA), Gabriele Sontacchi (2003 – Potsdam/GER), Tommaso Romei (2003 – Bregenz/AUT)
  • STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri)

Programmazione Europei pallamano su Sky e NOW

Venerdì 16 gennaio

  • ITALIA-Islanda alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 18 gennaio

  • ITALIA-Ungheria alle ore 20.30 su Sky Sport Arena e NOW

Martedì 20 gennaio

  • ITALIA-Polonia alle ore 18 su Sky Sport Arena e NOW

