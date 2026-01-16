Sky è Official Broadcaster dei più importanti tornei di pallamano del 2026, a partire dai Campionati Europei maschili che si svolgeranno in Svezia. L’esordio degli Azzurri è in calendario venerdì 16 gennaio contro l’Islanda e sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 18. Nella prima fase del torneo, l’Italia sarà impegnata domenica 18 gennaio alle 20.30 contro l’Ungheria (diretta su Sky Sport Arena e NOW) e martedì 20 gennaio alle 18 contro la Polonia (diretta su Sky Sport Arena e NOW). Su Sky e NOW saranno trasmesse live anche le altre sfide della formazione azzurra, le semifinali di venerdì 30 gennaio e la finale del torneo domenica 1° febbraio. Grazie all’accordo con la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel 2026 su Sky e NOW si potranno vedere le sfide più emozionanti delle Nazionali azzurre, della Champions League maschile e femminile e della Coppa Italia maschile e femminile.