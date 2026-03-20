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l'analisi

Lo sport fiorito nel deserto del calcio

Alessandro Biolchi

Dopo gli Europei di Wembley dell’estate 2021, il calcio italiano si è infilato in un tunnel proprio mentre hanno cominciato a eccellere il tennis, l’atletica leggera, la pallavolo. Viaggio nella abitudini mutate di un paese. La fotografia di un cambiamento sociale

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