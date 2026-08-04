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l'intervista

Spinazzola: "Mancini l'uomo giusto per la Nazionale, ma il calcio riparta dai bambini"

Francesco Modugno

L'esterno nel Napoli, fresco di rinnovo fino al 2028, guarda alla nuova stagione con entusiasmo grazie all'arrivo di Massimiliano Allegri, vecchia conoscenza dei tempi della Juve. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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