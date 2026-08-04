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l'intervista

Sylla: "Orgogliosa delle mie compagne, abbiamo reagito alla grande alla sconfitta in Vnl"

Dody Nicolussi

Come si riparte dopo una sconfitta? Con serenità, lucidità e... citando Sinner. L'Italia del volley ha dovuto reimparare a farlo e proprio da questa nuova consapevolezza acquisita riparte in vista del prossimo Europeo. Di questo, e tanto altro, ha parlato Myriam Sylla nella sua intervista a Sky Sport Insider

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