l'intervista
Sylla: "Orgogliosa delle mie compagne, abbiamo reagito alla grande alla sconfitta in Vnl"
Come si riparte dopo una sconfitta? Con serenità, lucidità e... citando Sinner. L'Italia del volley ha dovuto reimparare a farlo e proprio da questa nuova consapevolezza acquisita riparte in vista del prossimo Europeo. Di questo, e tanto altro, ha parlato Myriam Sylla nella sua intervista a Sky Sport Insider
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