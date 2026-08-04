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l'intervista

Iddrissou: "Con l'Inter sto vivendo il mio sogno. Futuro? Voglio crescere e vincere qui"

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi

La sua storia, la prima tournée con l'Inter, il rapporto con Pio, l'idolo Thuram, gli insegnamenti di Chivu, la Nazionale azzurra e i sogni per il futuro: Jamal Iddrissou si racconta a Sky Sport Insider

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