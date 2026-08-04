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il talento

Kristina Liùtova è arrivata prima del previsto

Michela Curcio
©Getty

Sedici anni, prima partecipazione a un torneo Wta e subito una vittoria. Kristina Liùtova è la prima tennista nata negli anni 2010 a conquistare un trofeo nel circuito maggiore: a Memphis ha mostrato maturità, solidità mentale e un tennis che ricorda già le grandi della nuova generazione

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