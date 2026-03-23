Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Terza vittoria in carriera per Lorenzo, il Berlusconi del ring

BOXE

Lorenzo Mattia Berlusconi, figlio di Pier Silvio, prosegue la sua striscia di successi: domenica a Sanremo ha colto la terza vittoria nella Under 17 della categoria 55 kg della Federpugilato contro Firdeus Kasemi, del Boxing Club Poggibonsi. A bordo ring a sostenerlo anche papà Pier Silvio.

ascolta articolo

Il Berlusconi del ring inizia a fare sul serio. Lorenzo Mattia, figlio di Pier Silvio, prosegue la sua striscia di successi di una carriera, fino ad ora, da imbattuto. Il ragazzo, che ha 15 anni e boxa per il Clan Area Rapallo, ha colto domenica la terza vittoria nella Under 17 della categoria 55 kg della Federpugilato. Sul ring del Casinò di Sanremo è arrivato il successo ai punti contro Firdeus Kasemi, del Boxing Club Poggibonsi, dopo 3 round che Berlusconi jr ha gestito in modo intelligente, rischiando pochissimo e portando i colpi giusti per portarsi a casa la vittoria. Il tutto per la gioia di papà Pier Silvio, presente a bordo ring, come nelle altre occasioni in cui Lorenzo aveva incrociato i guantoni (due vittorie, a dicembre contro Filippo Pegorari e a febbraio contro Simone Farinelli).

Leggi anche

Debutto vincente per Lorenzo Berlusconi

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Mondiali di atletica, Furlani argento nel lungo

Atletica

I Mondiali di Torun si chiudono con l'argento di Mattia Furlani nel lungo maschile e quello di...

Maratona di Roma, trionfano Rutto e Kibiwot

Atletica

La 31^ edizione della "Acea Run Rome The Marathon", svolta a Roma nella Giornata Mondiale...

Lisa Vittozzi vince la mass start di Oslo

biathlon

Lisa Vittozzi ha vinto l'ultima gara di Coppa della stagione trionfando nella mass start, format...

Iapichino d'argento! 6.87 ai Mondiali di Torun

Atletica

Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali indoor di Torun: è l'argento di Larissa Iapichino...

Doppietta Paris: è suo anche il SuperG

Sci

Dopo la vittoria nella discesa libera, Dominik Paris si è aggiudicato anche il SuperG maschile di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS