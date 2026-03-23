Terza vittoria in carriera per Lorenzo, il Berlusconi del ring

Il Berlusconi del ring inizia a fare sul serio. Lorenzo Mattia, figlio di Pier Silvio, prosegue la sua striscia di successi di una carriera, fino ad ora, da imbattuto. Il ragazzo, che ha 15 anni e boxa per il Clan Area Rapallo, ha colto domenica la terza vittoria nella Under 17 della categoria 55 kg della Federpugilato. Sul ring del Casinò di Sanremo è arrivato il successo ai punti contro Firdeus Kasemi, del Boxing Club Poggibonsi, dopo 3 round che Berlusconi jr ha gestito in modo intelligente, rischiando pochissimo e portando i colpi giusti per portarsi a casa la vittoria. Il tutto per la gioia di papà Pier Silvio, presente a bordo ring, come nelle altre occasioni in cui Lorenzo aveva incrociato i guantoni (due vittorie, a dicembre contro Filippo Pegorari e a febbraio contro Simone Farinelli).

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