Boxe, Tyson Fury batte Makhmudov ai punti, poi sfida Joshua: "Ti inseguo da dieci anni"BOXE
Al Tottenham Stadium di Londra, 'The Gypsy King' torna sul ring e dopo dodici riprese batte ai punti il russo Arslanbek Makhmudov. Ma è dopo l’incontro che l’atmosfera si accende, con Tyson Fury che si rivolge ad Antonhy Joshua, seduto a bordo ring, sfidandolo: "Voglio te, AJ, diamo ai fan quello che vogliono, accetti la mia sfida?". La replica di Joshua: "Tyson, ti ho preso a pugni da ragazzo, lo farò di nuovo"
Tyson Fury è tornato, ha vinto e punta già a una nuova super sfida. Dopo aver battuto ai punti con un verdetto unanime il russo Arslanbek Makhmudov, l’ex campione del mondo dei pesi massimi ha sfidato l'altro inglese Antonhy Joshua, seduto a bordo ring a guardare il suo incontro. Ma andando con ordine. 'The Gipsy King', 37 anni, tornava sul ring dopo 16 mesi di assenza, senza più il titolo di campione WBA, WBC e WBO, perso contro l’ucraino Oleksandr Usyk a maggio 2024 e non riconquistato nemmeno nella rivincita del dicembre successivo. Poi, dopo l’annuncio del ritiro, ecco il ritorno contro Makhmudov, sul ring del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, davanti a 60 mila spettatori. Non combatteva da 16 mesi e contro il pugile russo ha ottenuto una vittoria per decisione unanime, con i punteggi dei tre giudici di 120-108, 120-108 e 119-109.
Fury a Joshua: “Voglio te, accetti la sfida?”
Ma è dopo l’incontro con Makhmudov che l’atmosfera si è ulteriormente accesa, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove si è svolto l’incontro tra l’inglese e il russo. E dove era presente, proprio a bordo ring, a pochi passi da Tyson Fury, anche l’altro pugile inglese Antony Joshua, 36 anni, anche lui ex campione dei pesi massimi. "Voglio te, AJ, Antonhy Joshua -ha detto Fury rivolgendosi al connazionale seduto lì vicino- Diamo ai fan quello che vogliono. La battaglia d'Inghilterra. Ed ecco la mia sfida. Ti sfido, Anthony Joshua, a combattere contro di me’The Gipsy King’. Accetti la mia sfida?". La risposta di Joshua è stata immediata, ha preso il microfono e ha detto a Fury: "Tyson, sei solo un cacciatore di fama. Non ho mai avuto problemi a salire sul ring con te, ti ho preso a pugni quando eravamo ragazzi, ti ho visto stasera e ti prenderò a pugni di nuovo. Con tutto il rispetto, stasera è la tua serata, non sarai tu a dirmi cosa fare. Ti sto inseguendo da dieci anni, quando sarai pronto vieni a trovarmi e dimmi quali sono le tue condizioni". Poi, in conferenza stampa, Fury è tornato sull'argomento: "Se Joshua non sarò il prossimo, allora non mi interessa la boxe. O è lui il prossimo avversario, oppure mi ritiro di nuovo".