Tyson Fury è tornato, ha vinto e punta già a una nuova super sfida. Dopo aver battuto ai punti con un verdetto unanime il russo Arslanbek Makhmudov , l’ex campione del mondo dei pesi massimi ha sfidato l'altro inglese Antonhy Joshua , seduto a bordo ring a guardare il suo incontro. Ma andando con ordine. ' The Gipsy King' , 37 anni, tornava sul ring dopo 16 mesi di assenza, senza più il titolo di campione WBA, WBC e WBO, perso contro l’ucraino Oleksandr Usyk a maggio 2024 e non riconquistato nemmeno nella rivincita del dicembre successivo. Poi, dopo l’annuncio del ritiro, ecco il ritorno contro Makhmudov, sul ring del Tottenham Hotspur Stadium di Londra , davanti a 60 mila spettatori. Non combatteva da 16 mesi e contro il pugile russo ha ottenuto una vittoria per decisione unanime, con i punteggi dei tre giudici di 120-108, 120-108 e 119-109.

Fury a Joshua: “Voglio te, accetti la sfida?”

Ma è dopo l’incontro con Makhmudov che l’atmosfera si è ulteriormente accesa, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove si è svolto l’incontro tra l’inglese e il russo. E dove era presente, proprio a bordo ring, a pochi passi da Tyson Fury, anche l’altro pugile inglese Antony Joshua, 36 anni, anche lui ex campione dei pesi massimi. "Voglio te, AJ, Antonhy Joshua -ha detto Fury rivolgendosi al connazionale seduto lì vicino- Diamo ai fan quello che vogliono. La battaglia d'Inghilterra. Ed ecco la mia sfida. Ti sfido, Anthony Joshua, a combattere contro di me’The Gipsy King’. Accetti la mia sfida?". La risposta di Joshua è stata immediata, ha preso il microfono e ha detto a Fury: "Tyson, sei solo un cacciatore di fama. Non ho mai avuto problemi a salire sul ring con te, ti ho preso a pugni quando eravamo ragazzi, ti ho visto stasera e ti prenderò a pugni di nuovo. Con tutto il rispetto, stasera è la tua serata, non sarai tu a dirmi cosa fare. Ti sto inseguendo da dieci anni, quando sarai pronto vieni a trovarmi e dimmi quali sono le tue condizioni". Poi, in conferenza stampa, Fury è tornato sull'argomento: "Se Joshua non sarò il prossimo, allora non mi interessa la boxe. O è lui il prossimo avversario, oppure mi ritiro di nuovo".