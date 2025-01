Con un post su Instagram, il pugile di Manchester ha annunciato l'addio alla boxe all'età di 36 anni: "È stato uno spasso. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato lungo il percorso". Soprannominato "The Gipsy King" per via delle sue origini gitane e campione dei pesi massimi, da professionista è stato imbattuto fino allo scorso maggio in 35 incontri. Lascia dopo i due ko rimediati contro l'ucraino Oleksandr Usyk