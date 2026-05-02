'T'insegnerò a volare', la canzone di Vecchioni e Guccini dedicata a Zanardi

La stanza ad Indianapolis

è buia ma ricordo

ricordo il tuono e il pubblico

e un universo sordo

poi che mi vien da ridere

e faccio per alzarmi

che oggi devo correre

e sto facendo tardi

poi che mi guardo e vedo ma

ci son le stelle fuori e un mare di colori



E se non potrò correre

e nemmeno camminare

imparerò a volare

imparerò a volare



Se partirai per Itaca

ti aspetta un lungo viaggio

un mare che ti spazza via

i remi del coraggio

la vela che si strappa e il cielo

in tutto il suo furore

però per navigare solo

ragazzo, basta il cuore

qui si tratta di vivere

non di arrivare primo

e al diavolo il destino



E se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnerò a volare

ti insegnerò a volare



Mica si dice inverno se

vien giù quel po' di neve

mica finisce il giorno se

di notte il sogno è breve

questa vita è una donna che

ti ama come sei

questa vita è un amore che

non ti tradisce mai

questo venire al mondo è stato

un gran colpo di culo

pensa se non nascevi



E se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnerò a volare

ti insegnerò a volare

Mica son le stelle a farlo

e i santi men che meno

te lo fai tu il destino

e se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnero' a volare

ti insegnero' a volare