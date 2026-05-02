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'T'insegnerò a volare', la canzone di Vecchioni e Guccini dedicata a Zanardi

ADDIO ALEX

La grandezza di Alex Zanardi, morto all'età di 59 anni, raccontata anche in una canzone scritta da due giganti della musica italiana: Roberto Vecchioni in collaborazione con Francesco Guccini. "E se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare", tra le parole del brano intitolato 'Ti insegnerò a volare'

ALEX ZANARDI È MORTO: LE REAZIONI LIVE

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La morte di Alex Zanardi ha colpito tutto il mondo dello sport e non solo. Un campione vero, più forte delle avversità, protagonista di una storia unica che resterà per sempre un esempio di forza e coraggio. A lui è dedicata anche una canzone scritta da Roberto Vecchioni in collaborazione con Francesco Guccini. Qui il testo di 'Ti insegnerò a volare (Alex)'

La stanza ad Indianapolis
è buia ma ricordo
ricordo il tuono e il pubblico
e un universo sordo
poi che mi vien da ridere
e faccio per alzarmi
che oggi devo correre
e sto facendo tardi
poi che mi guardo e vedo ma
ci son le stelle fuori e un mare di colori

E se non potrò correre
e nemmeno camminare
imparerò a volare
imparerò a volare

Se partirai per Itaca
ti aspetta un lungo viaggio
un mare che ti spazza via
i remi del coraggio
la vela che si strappa e il cielo
in tutto il suo furore
però per navigare solo
ragazzo, basta il cuore
qui si tratta di vivere
non di arrivare primo
e al diavolo il destino

E se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare

Mica si dice inverno se
vien giù quel po' di neve
mica finisce il giorno se
di notte il sogno è breve
questa vita è una donna che
ti ama come sei
questa vita è un amore che
non ti tradisce mai
questo venire al mondo è stato
un gran colpo di culo
pensa se non nascevi

E se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare
Mica son le stelle a farlo
e i santi men che meno
te lo fai tu il destino
e se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnero' a volare
ti insegnero' a volare

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