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Come potrebbero funzionare i nuovi Philadelphia 76ers con LeBron James

Dario Vismara
©Getty

LeBron James ha scelto i Philadelphia 76ers perché è convinto di poter vincere il quinto titolo della sua carriera al fianco di Maxey, Edgecombe, Brown ed Embiid. Ma quello che sulla carta sembra un incastro facile, rischia di rivelarsi più complicato del previsto

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