Lobotka: "Il Napoli è la mia seconda famiglia, voglio dare tutto per i tifosi. Allegri..."

L'impatto del nuovo allenatore, i suoi obiettivi per la stagione, il futuro e l'orgoglio per un percorso, quello fatto a Napoli, che lo ha portato a diventare un perno della squadra e un figlio della città. Stanislav Lobotka dice tutto dal ritiro del Napoli, in attesa della seconda amichevole prestagionale, quella contro la Carrarese, che potrete vedere in esclusiva su Sky Sport
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