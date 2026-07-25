Tutti in Phila (e in attesa) per LeBron
In un'estate di grandi cambiamenti, James è riuscito comunque a monopolizzare l'attenzione della lega nonostante i quasi 42 anni. Una scelta, quella di approdare ai 76ers, che ha un chiaro significato: vincere il quinto anello. Ma che impatto può avere per la sua carriera? Ottavo appuntamento con la rubrica di Matteo Soragna dedicata al mondo della NBA
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider