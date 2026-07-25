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il commento

Tutti in Phila (e in attesa) per LeBron

Matteo Soragna

In un'estate di grandi cambiamenti, James è riuscito comunque a monopolizzare l'attenzione della lega nonostante i quasi 42 anni. Una scelta, quella di approdare ai 76ers, che ha un chiaro significato: vincere il quinto anello. Ma che impatto può avere per la sua carriera? Ottavo appuntamento con la rubrica di Matteo Soragna dedicata al mondo della NBA

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