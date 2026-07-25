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C'è un Mondiale nascosto dentro il Mondiale di scherma: tutto quello che non si vede in tv

Sara Cometti

Sara Cometti
©Getty

Prima delle finali per le medaglie, ci sono il fuso orario, il controllo delle armi e una fase di qualificazione che elimina centinaia di atleti, lontano dalle telecamere. Gli elenchi ufficiali dei partecipanti dicono: 1027 schermidori, 13 delegazioni con 1 solo rappresentante, una differenza d’età di 38 anni e 2 tiratori pronti a gareggiare in armi diverse. Forse però c’è ancora qualcosa che non tutti vedono di questo Mondiale di scherma

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