Prima delle finali per le medaglie, ci sono il fuso orario, il controllo delle armi e una fase di qualificazione che elimina centinaia di atleti, lontano dalle telecamere. Gli elenchi ufficiali dei partecipanti dicono: 1027 schermidori, 13 delegazioni con 1 solo rappresentante, una differenza d’età di 38 anni e 2 tiratori pronti a gareggiare in armi diverse. Forse però c’è ancora qualcosa che non tutti vedono di questo Mondiale di scherma