"Il corpo parla sempre": perché lo sport è un linguaggio educativo

Lo sport come linguaggio educativo, spazio di crescita emotiva e palestra di relazioni. Dafne Guida, psicopedagogista, presidente e direttrice di Stripes, riflette sul ruolo del corpo nell’apprendimento, sul peso dello sguardo degli adulti e sulle fragilità dei ragazzi di oggi e sottolinea: "Sbagliare è parte del gioco"