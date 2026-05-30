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l'intervista

"Il corpo parla sempre": perché lo sport è un linguaggio educativo

Emiliano Tomasini
©Getty

Lo sport come linguaggio educativo, spazio di crescita emotiva e palestra di relazioni. Dafne Guida, psicopedagogista, presidente e direttrice di Stripes, riflette sul ruolo del corpo nell’apprendimento, sul peso dello sguardo degli adulti e sulle fragilità dei ragazzi di oggi e sottolinea: "Sbagliare è parte del gioco"

 

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