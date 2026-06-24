Sci nautico, presentata la tappa mondiale Recetto Pro 2026

Recetto e il Piemonte ospiteranno una tappa del circuito mondiale professionistico di sci nautico. Presentata oggi 24 giugno la prova della Recetto Pro 2026, inserita nel Waterski Pro Tour, che si terrà in provincia di Novara dal 2 al 5 luglio
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Dopo i campionati mondiali, quest’anno Recetto e il Piemonte ospiteranno invece una tappa del circuito mondiale professionistico di sci nautico. Dal 2 al 5 luglio, il paese in provincia di Novara ospiterà una prova della Recetto Pro 2026, inserita nel Waterski Pro Tour della federazione internazionale Iwwf e organizzata sotto la regia della Fissw – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e di Fissw Servizi. La manifestazione è stata presentata nella mattinata di mercoledì 24 giugno al Broletto di Novara dove sono intervenuti, oltre all’amministratore unico Fissw Servizi e responsabile dell’organizzazione tecnica e logistica dell’evento Luciano Serafica e al presidente della Fissw Claudio Ponzani, l’assessora all'Istruzione della Regione Piemonte Daniela Cameroni, il presidente della Provincia di Novara Marco Caccia, il sindaco di Recetto Lido Beltrame, e il presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino. Il Centro Tecnico Federale di Recetto sarà per una settimana l’epicentro dello sci nautico internazionale. Figure, salto e soprattutto slalom: tutte e tre le specialità saranno protagoniste, in un format che valorizza l’inclusività. Una scelta non comune: sono infatti rarissime le tappe del circuito mondiale professionistico di sci nautico che includono contemporaneamente slalom, salto e figure, mentre la Federazione ha voluto puntare con decisione su un evento completo, uno dei pochissimi in Europa. La Recetto Pro rappresenta inoltre il naturale prosieguo del successo ottenuto lo scorso anno con i Mondiali, che ad agosto hanno registrato un’affluenza straordinaria e un livello tecnico di assoluto prestigio. Lo stesso impianto di Recetto è considerato uno dei templi internazionali delle discipline classiche, una delle migliori location al mondo grazie alla conformazione delle sponde e a una batimetria ideale per le prestazioni degli atleti.
Le stelle e gli italiani in gara
Tantissime le stelle che si ritroveranno in gara, a partire dal veterano Thomas Degasperi, due volte campione del mondo, e Alice Bagnoli, plurimedagliata europea, ma anche Brando Caruso e Beatrice Ianni, rispettivamente quarto e quinta nella classifica europea, Florian Parth (sesto nella classifica di salto), Edoardo Marenzi (sesto nelle figure e nono nel salto) e Francesco Caldarola (decimo nel salto). La pattuglia azzurra che ha prenotato un posto per l’importante prova piemontese comprende anche Vincenzo Marino, Carlo Allais, Matteo Luzzeri, Arianna Sacco, Vittoria Saracco, Edoardo La Malfa, Salvatore Martorana, Giuseppe Acquaviva, Ettore e Margherita Serafica, e infine Michela e Scarlett Graham, quest’ultima fresca di medaglia d’oro nel salto ai Campionati del Mondo under 17 svolti poche settimane fa in Argentina. Diverso rispetto alle altre gare anche lo svolgimento della gara, con prove eliminatorie e una finale a otto.