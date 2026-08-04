Non ci sarà Filippo Tortu ai prossimi Europei di atletica, in programma dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW. "E' una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l'attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo"

Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Europei di Atletica 2026, in programma dal 10 al 16 agosto (in diretta su Sky e in streaming su NOW) all’Alexander Stadium di Birmingham, nel Regno Unito. Lo aveva anticipato anche nell'intervista rilasciata a Valerio Spinella lo scorso 1 agosto. "A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato - di comune accordo con lo staff della Federazione - di non prendere parte agli Europei. È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera", dichiara Filippo Tortu. Nonostante il percorso riabilitativo svolto in questi giorni sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero dall’elongazione muscolare rimediata in allenamento non consentono all’azzurro di affrontare la competizione nelle migliori condizioni. Di comune accordo con la Federazione e lo staff medico, è stato quindi deciso di rinunciare alla partecipazione alla rassegna continentale e di proseguire il percorso in vista dei prossimi impegni.