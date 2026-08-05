Paltrinieri e non solo: programma di oggi su Sky

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Europei 2026: nuoto in acque libere, artistico e tuffi. Calendario e gare di oggi

europei nuoto
Foto di Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM

Sesta giornata di gara a Parigi. Sulla Senna spazio alle 5km maschile (con Paltrinieri, Acerenza e Guidi) e femminile (con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano). La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL MEDAGLIERE - LE MEDAGLIE ITALIANE

Dalle acque libere ai tuffi, passando per il nuoto artistico. Sarà un'altra grande giornata agli Europei di nuoto a Parigi, da vivere diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un lungo mercoledì che inizierà alle 10 sulle rive della Senna, con la 5 km maschile in acque libere che vedrà protagonisti Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Nel pomeriggio, invece, spazio alla prova femminile con il ritorno in acqua di Ginevra Taddeucci dopo l'oro nella 10 km. Sarà l'ultima giornata di gare per il nuoto artistico, con il programma acrobatico e l'Italia a caccia della terza medaglia dopo i bronzi nel tecnico e nel libero. Nei tuffi, invece, ci saranno il trampolino 3 metri uomini (con Giovanni Tocci e Matteo Santoro) e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri (Italia al via con Raffaele Pelligra e Sarah Jodoin di Maria).

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Il medagliere degli Europei di nuoto 2026

Europei nuoto, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • ore 10.00: Nuoto in Acque Libere (Men's 5km Final) su Sky Sport Uno e Arena
  • ore 10.30: Tuffi (Men's 3m Springboard Preliminary) su Sky Sport Max
  • ore 14.30: Nuoto in Acque Libere (Women's 5km Final) su Sky Sport Arena
  • ore 15.00: Nuoto Artistico (Acrobatic Routine Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 18.30: Tuffi (Mixed 10m Platform Synchro Final) su Sky Sport Uno e Max
  • ore 19.45: Tuffi (Men's 3m Springboard Final) su Sky Sport Uno e Max

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