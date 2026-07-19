D'Alessandro: "Mille emozioni al traguardo"

Tutta la gioia di Rebecca D'Alessandro dopo la vittoria: "Un'esperienza straordinaria, non ci credo ancora. Quest’oro è arrivato grazie a molte persone, in particolare al mio allenatore Nicola Piro che ha creduto in me sin dall’inizio. Nei primi anni di marcia arrivavo sempre ultima, ma lui ha sempre pensato che potessi farcela. E poi voglio dire grazie alla mia famiglia, mia madre, mio padre, mia nonna, e i miei compagni di allenamento a partire da Serena Di Fabio che è stata la mia ispirazione. Non tutti ce l’hanno e io ho questo privilegio. Un grande gruppo. Ho capito di aver vinto negli ultimi 200 metri quando ho sentito il vuoto dietro a me e ce l’ho fatta. Sul traguardo ho vissuto mille emozioni. La maglia della Nazionale pesa, sosteniamo la squadra azzurra in queste ultime gare". Soddisfatta anche la bergamasca Caterina Carissimi: "Prima maglia azzurra, primo anno di categoria. Sono davvero contenta. Gareggiare l’ultimo giorno mi sembrava un peso, un trascinarsi. Avrei voluto subito togliere il dente, volevo gareggiare subito. Vedere Kelly, Davide, Antony riuscire a vincere medaglie in questo stadio mi ha gasato moltissimo. Ho dato tutto, mi rende felicissima anche se non lo nascondo: oggi non ero nelle migliori condizioni a causa di problemi gastrointestinali. Grazie a chi mi ha seguito tutti i giorni: non è facile e non sono pagati per farlo, sono amici, una famiglia"