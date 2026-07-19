Europei U18 atletica: D'Alessandro oro nella marcia, bronzo Carissimi: i risultati di oggiAtletica
Diventano cinque le medaglie dell'Italia agli Europei Under 18 di Rieti, dove la marcia premia Rebecca D'Alessandro. Oro nei 5000 su pista per l'atleta di Chieti, che chiude in fuga solitaria davanti alla spagnola Paula Elvira e all'altra azzurra Caterina Carissimi. Si tratta del secondo oro italiano dopo quello di Kelly Doualla nei 100 metri (col nuovo record europeo U18)
È una marcia da applausi quella dell'Italia agli Europei Under 18 di Rieti. Dopo l'argento ottenuto sabato da Davide Sorressa, ecco altre due medaglie nei 5000 su pista femminili dove Rebecca D'Alessandro conquista l'oro e Caterina Carissimi il bronzo. Una doppietta straordinaria quella delle due azzurre a partire dalla marciatrice di Chieti, che trionfa in fuga solitaria piazzando il break decisivo a due chilometri dal traguardo. Alle sue spalle la spagnola Paula Elvira che ha battagliato fino all'ultimo giro con Carissimi, l'altra protagonista italiana nella gara. Due medaglie che portano a cinque il bottino azzurro agli Europei di categoria: si tratta del secondo oro dopo quello di Kelly Doualla nei 100 metri (col nuovo record europeo U18).
D'Alessandro: "Mille emozioni al traguardo"
Tutta la gioia di Rebecca D'Alessandro dopo la vittoria: "Un'esperienza straordinaria, non ci credo ancora. Quest’oro è arrivato grazie a molte persone, in particolare al mio allenatore Nicola Piro che ha creduto in me sin dall’inizio. Nei primi anni di marcia arrivavo sempre ultima, ma lui ha sempre pensato che potessi farcela. E poi voglio dire grazie alla mia famiglia, mia madre, mio padre, mia nonna, e i miei compagni di allenamento a partire da Serena Di Fabio che è stata la mia ispirazione. Non tutti ce l’hanno e io ho questo privilegio. Un grande gruppo. Ho capito di aver vinto negli ultimi 200 metri quando ho sentito il vuoto dietro a me e ce l’ho fatta. Sul traguardo ho vissuto mille emozioni. La maglia della Nazionale pesa, sosteniamo la squadra azzurra in queste ultime gare". Soddisfatta anche la bergamasca Caterina Carissimi: "Prima maglia azzurra, primo anno di categoria. Sono davvero contenta. Gareggiare l’ultimo giorno mi sembrava un peso, un trascinarsi. Avrei voluto subito togliere il dente, volevo gareggiare subito. Vedere Kelly, Davide, Antony riuscire a vincere medaglie in questo stadio mi ha gasato moltissimo. Ho dato tutto, mi rende felicissima anche se non lo nascondo: oggi non ero nelle migliori condizioni a causa di problemi gastrointestinali. Grazie a chi mi ha seguito tutti i giorni: non è facile e non sono pagati per farlo, sono amici, una famiglia"