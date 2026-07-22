Scherma, cominciato il Mondiale ad Hong Kong

Marini chiude il girone con sei vittorie su sei e vola direttamente al tabellone principale. Caforio supera due assalti da dentro o fuori e raggiunge Santuccio, Rizzi e Fiamingo nella spada. Domani spazio alle qualificazioni di spada maschile e sciabola femminile

l Mondiale è ufficialmente cominciato e l'Italia può già sorridere. La prima giornata di qualificazioni ha promosso anche i primi due azzurri chiamati a conquistarsi sul campo il tabellone principale: Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile. Così gli azzurri saranno al completo nelle due gare che sabato assegneranno i primi titoli iridati. Reduce dalla vittoria del medagliere agli Europei di Antony, la Nazionale ha iniziato il proprio cammino verso l’obiettivo dichiarato di superare i risultati del Mondiale 2025. Se i primi sei azzurri erano già qualificati grazie al ranking mondiale, Marini e Caforio hanno completato il percorso con due prove molto diverse tra loro.

Marini perfetto: sei vittorie e accesso diretto Il campione del mondo di Milano 2023 era l'unico fiorettista italiano costretto alle qualificazioni perché numero 19 del ranking mondiale. In un torneo partito con 172 partecipanti, Marini ha chiuso il girone con sei vittorie in altrettanti assalti, conquistando direttamente uno dei posti disponibili nel tabellone principale senza passare dagli incontri a eliminazione diretta. Sabato debutterà contro il singaporeano Keyon Loo, con la possibilità di incrociare negli ottavi il francese Maxime Pauty. Il tabellone sorride anche agli altri azzurri. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Martini sono distribuiti in settori diversi e l'unico derby possibile prima delle semifinali è quello tra Bianchi e Marini negli ottavi. Sulla carta l'Italia potrebbe addirittura portare tre atleti ai quarti di finale.

Caforio cresce e completa il quartetto Più tortuoso il percorso di Gaia Caforio. La debuttante azzurra ha chiuso il girone con quattro vittorie e due sconfitte, dovendo quindi affrontare i turni preliminari a eliminazione diretta. La campionessa europea Under 23 ha risposto presente, superando prima la thailandese Thiankul per 15-10 e poi la colombiana Correa Santa per 13-8, conquistando così il tabellone principale di una gara che al via vedeva 189 partecipanti. Sabato troverà subito un'avversaria di alto livello come l'americana Anna Van Brummen, mentre in caso di successo potrebbe affrontare la testa di serie numero 10 Anna Maksymenko. Nella parte alta del tabellone ci saranno invece Alberta Santuccio, numero uno azzurra quest’anno e testa di serie nel seeding del Mondiale, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. Per Rizzi e Fiamingo è già possibile un derby negli ottavi.

Alessandro Puccini, la carriera Oro olimpico nel fioretto individuale ad Atlanta 1996. Classe 1968, già in gara olimpica a Barcellona 1992, in carriera ha collezionato 5 podi mondiali, tra cui due titoli a squadre nel 1990 e 1994. Campione del Mondo a squadre, nei giorni scorsi è stato inserito nella Hall of Fame della FIE. Oggi è maestro di IV livello e componente dello staff della Nazionale di fioretto guidata da Simone Vanni.

Perchè Marini e Caforio hanno dovuto fare le qualificazioni? I primi 16 del ranking mondiale accedono direttamente al tabellone principale. Tommaso Marini era numero 19 del ranking e ha conquistato il pass con un percorso perfetto (6 vittorie su 6 nel girone). Gaia Caforio, numero 53 del seeding, ha superato il girone e poi due assalti a eliminazione diretta. Gli altri sei azzurri di fioretto maschile e spada femminile erano già qualificati grazie alla loro posizione nel ranking.

Le prime favorite Le prime due giornate hanno già delineato il quadro delle gare inaugurali. Nel fioretto maschile il padrone di casa Ryan Choi parte da numero uno (approfondisci qui), ma tra i principali candidati al titolo figurano anche Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, il due volte campione olimpico Cheung Ka Long e l'americano Alexander Massialas. Nella spada femminile l'Italia presenta tre teste di serie tra le prime quattordici del ranking mondiale – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo – confermandosi una delle nazioni di riferimento della specialità.

Domani la seconda giornata di qualificazioni Il Mondiale proseguirà con le qualificazioni della spada maschile e della sciabola femminile. Nella spada Andrea Santarelli dovrà conquistare il tabellone principale, mentre Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli sono già qualificati grazie al ranking. Nella sciabola femminile, invece, Michela Battiston è già ammessa al tabellone da 64. Toccherà a Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili completare il quartetto azzurro.Inizio modulo