Per dare il senso dell'impresa, basti dire che in 187 anni non era mai successo: Alice Codato e Laura Meriano hanno scritto la storia del canottaggio femminile italiano andando a vincere la Henley Royal Regatta. Si tratta di una delle più prestigiose regate internazionali, che dal 1839 si svolge nelle acque del fiume Tamigi, in Inghilterra . Il due senza femminile si è infatti imposto nella finale della " The Hambleden Pairs Challenge Cup ", battendo le due atlete della Repubblica Ceca, Santrukova e Flamikova .

Codato e Meriano, la gioia dopo l’impresa

"Qui l’atmosfera è indescrivibile -le parole a fine gara di Alice Codato, sul profilo social della Federazione Italiana Canottaggio- Non c’è da nessuna parte. È bello sentire tifoserie e applausi durante la gara. Noi abbiamo fatto la nostra gara e l’obiettivo era solo uno: rifarci dopo la Coppa del Mondo e ci siamo riuscite". "Bellissima gara -ha commentato Laura Meriano- Sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo deciso di partire al massimo e abbiamo cercato di mantenere più distacco dalla Repubblica Ceca. Siamo felicissime di questo risultato".