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Canottaggio femminile, Meriano e Codato vincono a Henley nel due senza

canottaggio

Storico successo per il canottaggio femminile con Alice Codato e Laura Meriano che hanno infatti vinto nel due senza a Henley, sul Tamigi: è la prima volta in 187 anni di storia che due italiane trionfano in quella che viene considerata la Wimbledon del canottaggio 

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Per dare il senso dell'impresa, basti dire che in 187 anni non era mai successo: Alice Codato e Laura Meriano hanno scritto la storia del canottaggio femminile italiano andando a vincere la Henley Royal Regatta. Si tratta di una delle più prestigiose regate internazionali, che dal 1839 si svolge nelle acque del fiume Tamigi, in Inghilterra. Il due senza femminile si è infatti imposto nella finale della "The Hambleden Pairs Challenge Cup", battendo le due atlete della Repubblica Ceca, Santrukova e Flamikova

Il trionfo azzurro nella "Wimbledon del canottaggio"

Un risultato realmente storico, per tutto il canottaggio italiano, in quella che viene considerata la "Wimbledon del canottaggio", cioè la regata dove partecipano i migliori equipaggi del mondo, come soltanto ai Mondiali e all’Olimpiade. Come si diceva, è la prima volta per le donne, mentre nella storia della regata, per quanto riguarda gli uomini, l’Italia si è imposta soltanto tre volte.

Codato e Meriano, la gioia dopo l’impresa

"Qui l’atmosfera è indescrivibile -le parole a fine gara di Alice Codato, sul profilo social della Federazione Italiana Canottaggio- Non c’è da nessuna parte. È bello sentire tifoserie e applausi durante la gara. Noi abbiamo fatto la nostra gara e l’obiettivo era solo uno: rifarci dopo la Coppa del Mondo e ci siamo riuscite". "Bellissima gara -ha commentato Laura Meriano- Sapevamo che sarebbe stata dura ma abbiamo deciso di partire al massimo e abbiamo cercato di mantenere più distacco dalla Repubblica Ceca. Siamo felicissime di questo risultato".

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