Le qualificazioni sono finite, il Mondiale cambia volto. A Hong Kong si è conclusa la terza e ultima giornata dei preliminari e da domani si comincia a fare sul serio, con l'assegnazione dei primi due titoli iridati nel fioretto maschile e nella spada femminile

L'Italia si presenta all'appuntamento con una delegazione quasi al completo: l'ultima giornata ha promosso tutti e quattro gli sciabolatori azzurri, mentre nel fioretto femminile le quattro italiane erano già qualificate di diritto grazie al ranking mondiale.

Poker azzurro nella sciabola maschile L'Italia completa l'en plein nella sciabola maschile. Pietro Torre domina la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti assalti e conquista direttamente il tabellone principale. Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, tutti autori di un bilancio di cinque vittorie e una sconfitta nei gironi, superano anche il turno preliminare a eliminazione diretta: Gallo batte 15-5 il canadese Desrodiers, Bertini supera 15-10 il nigeriano Girault, mentre Neri elimina lo spagnolo Fernandez Blanco con il punteggio di 15-9. Nel fioretto femminile, invece, non è stato necessario passare dalle qualificazioni. Le quattro azzurre erano già ammesse al tabellone principale in virtù della loro posizione nel ranking mondiale: Martina Batini (numero 1), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6).

Fioretto femminile: quattro carte per il podio Il sorteggio conferma le ambizioni dell'Italia in quella che, almeno sulla carta, è una delle armi più favorevoli agli azzurri. Martina Favaretto, testa di serie numero 1, debutterà contro la britannica Amelie Tsang e ha un percorso iniziale piuttosto favorevole, con la francese Eva Lacheray come possibile ostacolo negli ottavi e la canadese Eleanor Harvey teorica avversaria nei quarti. Martina Batini, numero 2 del tabellone, affronterà la polacca Karolina Żurawska e potrebbe trovare la giapponese Sera Azuma negli ottavi, prima di un eventuale quarto di finale con la francese Pauline Ranvier. Più impegnativa la parte di tabellone di Arianna Errigo e Anna Cristino. Errigo inizierà contro Ku Hio Lam di Macao, mentre Cristino affronterà la neozelandese Ruby Chan Ho Ting. Le due azzurre sono inserite nello stesso quarto e potrebbero ritrovarsi di fronte nei quarti di finale, unico possibile derby italiano prima delle semifinali. In quella zona del tabellone figurano anche schermitrici di alto livello come Leonie Ebert e Marta Martyanova.

Sciabola maschile: strada subito in salita Il tabellone della sciabola maschile propone invece incroci molto più complessi. Michele Gallo esordirà contro il polacco Piotr Szczepanik, ma in caso di vittoria potrebbe trovare già al secondo turno il francese Sébastien Patrice, numero uno del seeding. Pietro Torre affronterà l'americano Darii Lukashenko, mentre Cosimo Bertini se la vedrà con Antonio Heathcock: entrambi sono inseriti nel quarto presidiato dall'altro francese Jean-Philippe Patrice, testa di serie numero 4. Matteo Neri, infine, debutterà contro l'iraniano Ali Pakdaman, uno degli avversari più ostici tra quelli non compresi nelle prime sedici teste di serie. Nel complesso la gara si annuncia apertissima, ma con una parte alta del tabellone particolarmente ricca di pretendenti al titolo, da Sébastien Patrice a Oh Sanguk, passando per Fares Ferjani, Ziad Elsissy e Jean-Philippe Patrice. Nella metà bassa spiccano invece Sandro Bazadze, Maxime Pianfetti, Aron Szilágyi e Ahmed Hesham.

Si assegnano le prime medaglie Archiviata la fase preliminare, si passa a quella decisiva. Domani (25 luglio) saranno assegnati i primi due titoli individuali nel fioretto maschile e nella spada femminile. Nella spada femminile saranno invece protagoniste Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio. Con Santuccio e Rizzi tra le protagoniste del circuito mondiale, l'esperienza di Fiamingo e l'entusiasmo della debuttante Caforio, la spedizione azzurra punta a iniziare la corsa alle medaglie confermando le ambizioni dichiarate alla vigilia dalla Federazione dopo il primo posto nel medagliere degli Europei di Antony. A Hong Kong il Mondiale è finalmente pronto a entrare nel vivo.