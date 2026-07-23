Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e Rotili

L'Italia porta altre due atlete ai tabelloni principali del Mondiale di Hong Kong. Nella seconda giornata di qualificazioni Mariella Viale e Manuela Spica superano i preliminari della sciabola femminile e raggiungono Michela Battiston, già ammessa di diritto grazie al ranking mondiale. Si fermano invece Claudia Rotili e Andrea Santarelli, eliminati rispettivamente nella sciabola femminile e nella spada maschile

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