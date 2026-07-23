Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e Rotili

Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e RotiliScherma BIZZI/Federscherma
L'Italia porta altre due atlete ai tabelloni principali del Mondiale di Hong Kong. Nella seconda giornata di qualificazioni Mariella Viale e Manuela Spica superano i preliminari della sciabola femminile e raggiungono Michela Battiston, già ammessa di diritto grazie al ranking mondiale. Si fermano invece Claudia Rotili e Andrea Santarelli, eliminati rispettivamente nella sciabola femminile e nella spada maschile
Mariella Viale conquista il pass già al termine dei gironi. Dopo la sconfitta all'esordio, la ventunenne napoletana mette a segno cinque successi consecutivi, chiude con un'eccellente aliquota (+20, con appena nove stoccate subite) e rientra tra le sedici qualificate dirette. Più tortuoso il percorso di Manuela Spica: dopo un girone complicato, la ventiduenne abruzzese supera 15-11 la statunitense Possick nell'assalto decisivo e, al debutto iridato, stacca il biglietto per il tabellone principale.
Sfuma invece per una sola stoccata il poker azzurro nella sciabola femminile: Claudia Rotili cede 15-14 alla kazaka Gulik nell'ultimo assalto dei preliminari. Nella spada maschile si interrompe invece il cammino di Andrea Santarelli, sconfitto 15-10 dal padrone di casa Ho Wai Hang dopo aver chiuso i gironi con quattro vittorie e due sconfitte.
I tabelloni di domenica: subito sfide impegnative
Domenica 26 luglio saranno quindi tre le italiane in gara nella sciabola femminile.
Michela Battiston, testa di serie numero 7, debutterà contro la kazaka Karina Dospay; Mariella Viale affronterà l'americana Siobhan Sullivan, mentre Manuela Spica troverà subito una delle favorite, la russa Alina Mikhailova, numero 5 del seeding di questo mondiale.
Nella spada maschile saranno invece tre gli azzurri in pedana: Davide Di Veroli esordirà contro il marocchino Houssam Elkord, Matteo Galassi contro il portoghese Miguel Frazão e il neo campione europeo Simone Mencarelli contro il sudcoreano Park Sangyoung.
I favoriti per le medaglie
La spada maschile si presenta come una delle gare più equilibrate dell'intero Mondiale. Tra i principali candidati al titolo ci sono il giapponese Koki Kano, l'egiziano Mohamed Elsayed, il giapponese Masaru Yamada, l'ungherese Gergely Siklósi e il francese Alexandre Bardenet, protagonisti della stagione internazionale. L'Italia punta sul trio formato da Galassi, Mencarelli e Di Veroli, chiamati a inserirsi nella corsa alle medaglie.
Nella sciabola femminile il pronostico vede in prima fila la campionessa olimpica Yana Egorian, la francese Sara Balzer, la bulgara Yoana Ilieva, la giapponese Misaki Emura e l'ungherese Sugar Katinka Battai, con Michela Battiston pronta a recitare un ruolo da protagonista dopo una stagione di alto livello. Anche Viale e Spica proveranno a sfruttare l'entusiasmo della qualificazione conquistata oggi.
Domani si chiudono i preliminari
Venerdì 24 luglio il programma prevede l'ultima giornata di qualificazioni del Mondiale, dedicata al fioretto femminile e alla sciabola maschile.
Nel fioretto femminile l'Italia è già al completo nel tabellone principale grazie alle quattro teste di serie: Martina Batini, numero 1 del ranking mondiale, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino.
Nella sciabola maschile saranno invece impegnati nei preliminari Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, a caccia degli ultimi pass disponibili per il tabellone principale. Al termine della giornata saranno definiti tutti i quadri delle prove individuali e il Mondiale entrerà definitivamente nella fase decisiva, con la corsa alle prime medaglie.
Il programma delle finali mondiali
Dal 25 al 30 luglio, ogni giornata assegna due titoli individuali o a squadre.
Sabato 25 luglio 2026
Fioretto maschile individuale | Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, *Tommaso Marini e Tommaso Martini
Spada femminile individuale | *Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio
Domenica 26 luglio 2026
Sciabola femminile individuale | Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, *Mariella Viale
Spada maschile individuale | Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, *Andrea Santarelli
Lunedì 27 luglio 2026
Fioretto femminile individuale | Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto
Sciabola maschile individuale | Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, *Pietro Torre
Martedì 28 luglio 2026
Fioretto maschile a squadre | ITALIA – Bianchi, Macchi, Marini, Martini
Spada femminile a squadre | ITALIA – Caforio, Fiamingo, Rizzi, Santuccio
Mercoledì 29 luglio 2026
Sciabola femminile a squadre | ITALIA – Battiston, Rotili, Spica, Viale
Spada maschile a squadre | ITALIA – Di Veroli, Galassi, Mencarelli, Santarelli
Giovedì 30 luglio 2026
Fioretto femminile a squadre | ITALIA – Cristino, Batini, Errigo, Favaretto
Sciabola maschile a squadre | ITALIA – Bertini, Gallo, Neri, Torre