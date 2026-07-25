Mondiali di scherma: doppio argento per l'Italia nella prima giornata di finali. Macchi e Rizzi sul podio a Hong Kong. La prima giornata di finali dei Mondiali di Hong Kong regala all'Italia due medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile, entrambi al primo podio individuale della carriera in un campionato del mondo

Filippo Macchi conferma di appartenere all'élite mondiale del fioretto e chiude la sua giornata con una prestigiosa medaglia d'argento. Il fiorettista toscano costruisce il podio attraverso un percorso di altissimo livello. Dopo il successo per 15-12 sul coreano Im Cheolwoo negli ottavi, supera nei quarti il russo Kirill Borodachev per 15-14, grazie alla stoccata decisiva. In semifinale domina il giapponese Kazuki Iimura con un netto 15-6, conquistando la finale per l'oro. Nell'ultimo assalto, con un blackout, si arrende 15-2 al ceco Alexander Choupenitch, chiudendo comunque con un argento che rappresenta la sua prima medaglia mondiale individuale, dopo quella olimpica conquistata a Parigi. Per l'Italia arriva così un risultato importante nell'arma simbolo della tradizione azzurra, confermando la continuità di Macchi ai massimi livelli internazionali.

Rizzi si prende l'argento nella spada

Anche la spada femminile regala un podio all'Italia grazie a Giulia Rizzi, protagonista di una gara in costante crescita. La friulana supera gli ottavi e trova nei quarti il derby con Alberta Santuccio, imponendosi nettamente per 15-7 in un assalto che le garantisce già la certezza della medaglia. In semifinale batte poi la polacca Brych, conquistando la finale. Per il titolo mondiale affronta la coreana Song Sera in un assalto estremamente equilibrato, deciso soltanto alla priorità dopo il punteggio di 8-8. A prevalere è la coreana, ma per Rizzi resta uno splendido argento, il risultato individuale più importante della sua carriera. Si fermano invece prima del podio le altre azzurre: Alberta Santuccio, eliminata proprio da Rizzi nei quarti, Gaia Caforio, sconfitta agli ottavi dalla cinese Tang Junyao per 15-14 dopo essere arrivata sul 14 pari, e Rossella Fiamingo, uscita al primo turno contro la giapponese Terayama.

Due podi che danno fiducia all'Italia

La giornata inaugurale delle finali si chiude così con due medaglie d'argento che confermano la competitività della spedizione azzurra. Per Macchi e Rizzi si tratta del primo podio mondiale individuale della carriera, un traguardo che certifica il loro ingresso tra i protagonisti assoluti della scherma internazionale. Domenica in pedana sciabola femminile e spada maschile Il Mondiale proseguirà domenica 26 luglio con le gare individuali di sciabola femminile e spada maschile. L'Italia si affiderà, nella sciabola, a Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica, mentre nella spada maschile saranno in gara Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Matteo Galassi con l'obiettivo di dare continuità al bottino azzurro dopo i due argenti conquistati nella giornata inaugurale delle finali.