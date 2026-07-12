Conor McGregor, ritiro nel match di rientro contro Max Holloway: l'infortunio e le foto
Il match di rientro, dopo 5 anni di assenza, del 37enne irlandese dura solo 69 secondi: dopo una serie di calci, dopo aver messo giù male il piede, è stato costretto al ritiro dall'incontro contro Max Holloway. "È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno" lo sfogo di McGregor sui social. Il fighter va verso il ritiro defitintivo?
- C'era grande attesa per il ritorno di Conor McGregor: il fighter irlandese nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio a Las Vegas si è presentato in grande spolvero per il match contro Max Holloway
- Per McGrego solito ingresso show con bandiera irlandese e colori verdi a sottolineare le sue origini
- Il match è durato però soltanto 69 secondi. Dopo una serie di colpi da una parte e dell'altra, dopo un calcio McGregor si è infortunato nella caduta della gamba a terra
- L'irlandese è apparso subito dolorante
- Un'altra immagine della caduta di McGregor
- McGregor non è quindi riuscito a proseguire nell'incontro
- Dana White, patron dell'evento, ha ipotizzato un problema al legamento crociato
- Bruce Buffer consola McGregor dopo il ritiro: comunque il fighter si consolerà con la borsa milionaria (alcuni parlano di 13 milioni di euro) garantita per la partecipazione al match
- "È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno": queste le prime parole di Conor McGregor affidate ai social