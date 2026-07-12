Il match di rientro, dopo 5 anni di assenza, del 37enne irlandese dura solo 69 secondi: dopo una serie di calci, dopo aver messo giù male il piede, è stato costretto al ritiro dall'incontro contro Max Holloway. "È successo dal nulla, per me è il baratro: sono all’inferno" lo sfogo di McGregor sui social. Il fighter va verso il ritiro defitintivo?