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Non solo Serena Williams: gli sportivi più famosi tornati a competere dopo il ritiro

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Destinata a 44 anni al tabellone principale di Wimbledon dopo aver disputato l'ultimo match di singolare nel 2022, Serena Williams diventa l'ultima grande sportiva a riabbracciare la carriera agonistica dopo aver detto basta. Tanti gli esempi tra tutte le discipline: si va dal tennis al basket con Michael Jordan al nuoto con Michael Phelps. E poi Tom Brady, Muhammad Ali, Michael Schumacher... Ecco i casi più famosi

WIMBLEDON, SERENA WILLIAMS TORNA IN SINGOLARE

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