Diramate le convocazioni per gli Europei che si terranno dal 16 al 21 giugno ad Antony, in Francia. Saranno presenti 25 atleti per 12 gare (le sei individuali nei primi tre giorni di manifestazione e le sei di squadra per gli ultimi tre), annunciate anche le eventuali riserve. Ecco chi sono
- Guillaume Bianchi
- Filippo Macchi
- Tommaso Marini (in foto)
- Tommaso Martini
- Giulio Lombardi (riserva)
- Martina Batini
- Anna Cristino
- Arianna Errigo (in foto)
- Martina Favaretto (in foto in copertina)
- Alice Volpi (riserva)
- Cosimo Bertini
- Luca Curatoli (in foto)
- Matteo Neri
- Pietro Torre
- Michele Gallo (riserva)
- Michela Battston (in foto)
- Claudia Rotili
- Manuela Spica
- Mariella Viale
- Vittoria Mocci (riserva)
- Davide Di Veroli (in foto, il secondo da sinistra)
- Matteo Galassi (in foto, il terzo da sinistra)
- Simone Mencarelli
- Andrea Santarelli (in foto, il primo da sinistra)
- Gianpaolo Buzzacchino (in foto, il quarto da sinistra)
- Rossella Fiamingo (in foto)
- Giulia Rizzi
- Alberta Santuccio
- Sara Kowalczyk (gara individuale)
- Gaia Caforio (gara a squadre)