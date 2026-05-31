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Scherma, i 25 convocati dell'Italia per gli Europei in Francia

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Diramate le convocazioni per gli Europei che si terranno dal 16 al 21 giugno ad Antony, in Francia. Saranno presenti 25 atleti per 12 gare (le sei individuali nei primi tre giorni di manifestazione e le sei di squadra per gli ultimi tre), annunciate anche le eventuali riserve. Ecco chi sono

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