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Gli incendi non fermano l'edizione 2026 del Giir di Mont

32^ edizione

Una delle prove simbolo della corsa in montagna si è regolarmente disputata (con tracciato modificato) nonostante l’incendio che ha interessato la Val Fraina. Ecco i vincitori delle prove lunghe e di quelle corte

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Le immagini del fumo sopra Premana avevano fatto temere il peggio. Ma ventiquattr'ore dopo, il Giir di Mont è regolarmente al via con la 32° edizione. Tra i tredici alpeggi che circondano il borgo lecchese tra le alpi orobie sopra il lago di Como, va in scena una delle gare simbolo della corsa in montagna: oltre sessant'anni di storia, un percorso che ha contribuito a scrivere l'evoluzione dello skyrunning, del mountain running e del trail running, richiamando ogni anno i migliori interpreti internazionali.

L'incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina ha costretto gli organizzatori a ridisegnare completamente il percorso della gara regina: saltato il passaggio alla Bocchetta di Larec e creato un tracciato d'emergenza di 29 chilometri e 2.500 metri di dislivello, realizzato in poche ore insieme alle autorità competenti per garantire la sicurezza di atleti, volontari e pubblico. E sui sentieri delle Orobie lo spettacolo non è comunque mancato. Salite ripidissime, discese tecniche e molto impegnative, piz, bocchette e creste da dominare. Due versioni, la classica stavolta di 29 km invece di 32 km e la mini di 18 km.

Nella prova lunga il keniano Kevin Kibet ha firmato una grande rimonta nell'ultima discesa, conquistando il successo davanti a Federico Nicolini e a Damiano Pedretti. Tra le donne è stata Aurora Bosia a imporsi davanti a Francesca Crippa e Giorgia Fascendini. Nella 18 chilometri hanno vinto il keniano Elija Kariuki Kamau e l'altoatesina Anna Hofer

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