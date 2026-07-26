Mondiali di scherma, Di Veroli in finale per l'oro

La seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all’Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale. Battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Il 24enne romano delle Fiamme Oro ha costruito il suo percorso con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12. Ancora più spettacolare il quarto di finale contro il giapponese Ryu Matsumoto: sotto di quattro stoccate a 21 secondi dalla conclusione, Di Veroli ha completato una clamorosa rimonta, pareggiando i conti e trovando alla priorità la parata e risposta decisiva per il 14-13.