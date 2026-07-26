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Mondiali di scherma, Di Veroli in finale per l'oro

Scherma
Sara Cometti

Sara Cometti

Foto Bizzi

Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale. Battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada

La seconda giornata dei Mondiali di Hong Kong 2026 regala all’Italia la terza medaglia della rassegna. Davide Di Veroli si è qualificato per la finale per l'oro nella spada maschile individuale. Battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Il 24enne romano delle Fiamme Oro ha costruito il suo percorso con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12. Ancora più spettacolare il quarto di finale contro il giapponese Ryu Matsumoto: sotto di quattro stoccate a 21 secondi dalla conclusione, Di Veroli ha completato una clamorosa rimonta, pareggiando i conti e trovando alla priorità la parata e risposta decisiva per il 14-13.

Gli altri risultati

Si ferma invece agli ottavi di finale Simone Mencarelli, decimo classificato, mentre Matteo Galassi conclude il suo Mondiale al 17° posto. Nella sciabola femminile il miglior risultato azzurro è l’11° posto di Michela Battiston, fermata agli ottavi. Mariella Viale chiude 26ª, mentre Manuela Spica, al debutto in un Mondiale Assoluto, termina la sua prova al 60° posto. L’Italia sale così a tre medaglie a Hong Kong, dopo i due argenti conquistati venerdì da Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Ora gli occhi sono puntati su Di Veroli, chiamato a giocarsi l’accesso alla finale mondiale.

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