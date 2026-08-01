Europei di canottaggio, Italia protagonista: 5 medaglie nella prima giornata di finali

Ottimo avvio per l'Italia agli Europei di canottaggio di Varese. Nella prima giornata di finali gli azzurri conquistano cinque medaglie complessive: due ori, un argento e due bronzi. Sul gradino più alto del podio salgono i doppi pesi leggeri di Tito Christoforakis-Giovanni Borgonovo ed Elena Sali-Melissa Schincariol, mentre arrivano i bronzi nei due senza maschile (Matteo Lodo, Giovanni Codato) e femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e l'argento del quattro con mix PR3

Si chiude con un bottino di cinque medaglie la prima giornata di finali degli Europei di canottaggio di Varese per l'Italia. Gli azzurri salgono sul podio in tutte le categorie, conquistando due ori, un argento e due bronzi. Nelle specialità olimpiche arrivano due medaglie di bronzo: una nel due senza femminile, grazie a Laura Meriano e Alice Codato, e l'altra nel due senza maschile, con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Tra le specialità paralimpiche, è invece d'argento il quattro con mix PR3, composto da Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone.

Le due medaglie d'oro arrivano infine dalle specialità non olimpiche, grazie ai successi del doppio pesi leggeri maschile formato da Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e del doppio pesi leggeri femminile composto da Elena Sali e Melissa Schincariol.

Nel due senza femminile, Meriano e Codato disputano una gara di alto livello alle spalle della Romania, dominatrice della finale. Le azzurre sfiorano anche l'argento, che sfuma soltanto negli ultimi metri a favore della Repubblica Ceca per appena 78 centesimi. Un risultato che conferma il momento positivo dell'equipaggio dopo il prestigioso successo ottenuto alla Henley Royal Regatta. Anche il due senza maschile conferma il proprio valore. Dopo il bronzo conquistato in Coppa del Mondo a Plovdiv un mese e mezzo fa, Matteo Lodo e Giovanni Codato tornano sul terzo gradino del podio, chiudendo a poco più di tre secondi dalla Romania. Gli azzurri cedono soltanto alla Lituania nella volata per l'argento e riescono a difendere il bronzo dagli attacchi della Grecia al termine di una finale molto combattuta. Le due finali del due senza, disputate a soli quindici minuti di distanza l'una dall'altra, hanno regalato anche il suggestivo abbraccio tra i fratelli Alice e Giovanni Codato. La cerimonia di premiazione della prova maschile è stata inoltre officiata dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Ottima prestazione anche per il quattro con mix PR3, che conquista una preziosa medaglia d'argento grazie alla prova di Osualdini, Frank, Foresti e Litvinchuk, con Chiara Reto al timone. A imporsi è la Gran Bretagna, mentre la Francia completa il podio con il bronzo. A certificare l'eccellente tradizione italiana nei Pesi Leggeri arrivano infine i due titoli europei conquistati dalle giovani coppie del doppio: Christoforakis-Borgonovo al maschile e Sali-Schincariol al femminile, entrambe protagoniste di prestazioni che valgono la medaglia d'oro.