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l'analisi

Cosa lega la parola 'peccato' allo sport

Tommaso Liguori
©Getty

Il senso più profondo della parola ‘peccato’ si lega al concetto di fallimento, difetto, mancanza o colpa. Tutti termini che con lo sport hanno molta attinenza, senza però incorrere necessariamente nel giudizio. E spesso la metafora per spiegare l'errore diventa sportiva

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