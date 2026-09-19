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la storia

Il primo giorno di vita di San Siro

Angelo Carotenuto
©Getty

Il 19 settembre 1926, in una società molto diversa da quella di oggi e in una città in grande crescita, apriva i battenti l'impianto che nel giro di pochi anni sarebbe diventato il simbolo della città di Milano. La prima partita? Ovviamente un derby tra Milan e Inter

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