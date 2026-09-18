il protagonista
Mohamed Ali Zoma, l’italiano trovato da Klose
Nato in provincia di Lecco, cresciuto calcisticamente nell'Albinoleffe e in Germania dal 2025 sotto la guida dell'ex Lazio Klose, si sta mettendo in mostra con la maglia del Norimberga grazie a una media di oltre un gol ogni due partite. La caratteristica principale che è piaciuta al Ct Mancini? Il suo essere imprendibile nell'uno contro uno
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