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il protagonista

Mohamed Ali Zoma, l’italiano trovato da Klose

Niccolò Omini

©Getty

Nato in provincia di Lecco, cresciuto calcisticamente nell'Albinoleffe e in Germania dal 2025 sotto la guida dell'ex Lazio Klose, si sta mettendo in mostra con la maglia del Norimberga grazie a una media di oltre un gol ogni due partite. La caratteristica principale che è piaciuta al Ct Mancini? Il suo essere imprendibile nell'uno contro uno

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