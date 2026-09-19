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il commento

Il Monza vuole tenersi la Serie A nel segno della gioventù

Manuele Baiocchini
©Getty

Il primo successo stagionale contro il Sassuolo ha il volto di Gustavo Varela, autore di una doppietta e grande esempio del progetto tecnico avviato dalla nuova proprietà dei brianzoli: vincere e valorizzare partendo dai giovani, per costruirsi in casa un futuro di successo

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