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il protagonista

Sebastiano Esposito, l'attaccante diverso per Mancini

Valentino Della Casa
©Getty

La chiamata di Mancini è arrivata a seguito di un percorso avviato lo scorso anno e interrotto durante un'estate burrascosa. Sebastiano Esposito ha realizzato il suo sogno: la chiamata in Nazionale con il fratello Pio. Le sue caratteristiche però spiegano quanto sia diverso da altri attaccanti

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